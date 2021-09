15 ”responsabili”, se vogliamo utilizzare un termine della più recente storia politica nazionale, per la regolare tenuta del consiglio comunale. Salva, ma con tanti nodi ancora da sciogliere e diversi punti interrogativi, l’amministrazione Cannito.

Nella seduta odierna, che sarebbe potuta risultare decisiva per l’apertura di una crisi, non hanno partecipato le liste dell’opposizione(incluso il nuovo gruppo ”Cantiere Barletta”), mentre, tra i presenti, il portavoce dei 5 stelle, Antonio Coriolano Rotunno e il consigliere regionale, Ruggiero Mennea. Primo gettone invece, nella maggioranza, per Giorgio Dilernia e Giuseppe Dibenedetto, subentrati agli assessori freschi di nomina, Ruggiero Marzocca e Salvatore Lionetti. Un risultato che non lascia certezze per il proseguio del mandato, con la mancanza di una ”maggioranza salda”, come sottolineato dal consigliere Giuseppe Bufo, intercettato dai nostri microfoni. Duro il commento di Coalizione Civica, pronta a tornare alle urne e ”mettere fine alla disastrosa amministrazione Cannito, depositando una mozione di sfiducia”. Si va avanti insomma, ma per quanto tempo ancora?

A cura di Giacomo Colaprice