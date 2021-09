Sono 138 i nuovi contagi da covid riportati nel bollettino epidemiologico regionale del 23 settembre, a fronte di 12.280 tamponi effettuati. Per il settimo giorno consecutivo la Puglia si mantiene sotto la soglia dei 200 casi d’infezione quotidiani. Segno di una pandemia che sembra avere ridotto notevolmente la sua incidenza, se non fosse per il numero di vittime attribuite al covid che continua ad aggiornarsi. Nelle ultime 24 ore sono state quattro. Tutti gli altri indicatori del contagio sono stabili o in discesa. I ricoveri ospedalieri in area medica sono passati dai 181 di ieri ai 176 di oggi mentre salgono di due unità le terapie intensive occupate, in totale 22. La Puglia ha un’incidenza settimanale dei nuovi contagi pari a 28 casi ogni 100mila abitanti, la più bassa d’Italia dopo Molise e Valle d’Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 41 nuovi casi di covid in provincia di Lecce, 33 nella Bat, 22 nel barese, 20 in provincia di Foggia, 16 nel brindisino e 8 in provincia di Taranto. Le persone attualmente positive in Puglia continuano ad essere poco più di tremila, un dato in continua discesa se si considera che il primo settembre erano 4500.