Gli eventi organizzati per celebrare la Disfida di Barletta hanno segnato la fine della stagione estiva in città. Come ogni anno, in questo periodo, si cerca di fare un bilancio approssimativo dell’andamento della stagione per la nostra città, da un punto di vista economico e turistico.

Tuttavia, per ottenere dei dati che attestino quanto la stagione estiva sia stata rilevante da un punto di vista turistico è ancora presto, in quanto questi dati verranno rilasciati dagli uffici di informazione turistica solo a maggio del 2022, ragion per cui l’assessore alla cultura Oronzo Cilli ci tiene a specificare che è troppo presto per fare stime e considerazioni.

In un comunicato stampa l’assessore afferma che qualsiasi analisi sulle presenze turistiche a Barletta durante l’estate del 2021 non è supportata da nessun dato ufficiale che riguardi Barletta. Per di più, l’assessore ha riportato che i dati ufficiali pubblicati dall’agenzia regionale Puglia Promozione riferiti agli anni dal 2018 al 2020, dimostrano «che si sono registrati numeri all’incirca simili per tutte e tre le città della BAT. Per essere più precisi, nel 2020 le presenze nella città di Trani registrate sono state 59062, contro le 67207 di Barletta, nel 2019 Trani registrò 110mila presenze contro le 91mila di Barletta e l’anno prima entrambe si attestavano sulle 95 mila presenze».

Gli unici dati riferiti all’estate del 2021 esistenti al momento sono contenuti in un report provvisorio pubblicato da Puglia Promozione, «che non indica nessun dato specifico sulle presenze per singola città, ma solo per provincia». E aggiunge che si tratta di dati riferiti ai soli mesi di giugno e luglio, che, pertanto, escludono i mesi di agosto e settembre, quando a Barletta si registra un generale incremento della presenza di turisti.