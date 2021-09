L’unica costante negativa è il numero dei morti, che continua a crescere giorno dopo giorno nonostante tutti gli altri indicatori della pandemia virino da tempo verso il basso. Nelle ultime 24 ore la Puglia registra altre tre vittime del covid in una giornata che in compenso fa segnare ancora una volta il calo dei ricoveri e delle persone attualmente positive. Gli ospedalizzati nella regione passano dai 198 di ieri ai 187 di oggi, di cui solo 19 in terapia intensiva (tre in meno rispetto al precedente bollettino epidemiologico). Sono invece 200 le guarigioni in un solo giorno, grazie alle quali diventano meno di tremila gli attualmente positivi in Puglia, come non accadeva dal 5 agosto scorso. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 157 nuovi casi di covid a fronte di 13mila tamponi eseguiti. Nella provincia di Lecce si sono registrati 59 contagi, in quella di Bari 43, nel foggiano 20, in provincia di Taranto 19, nel brindisino 11 e solo 5 nella Bat.