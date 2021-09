Lo spettacolo “Quintetto_Un dialogo a più corpi” chiude la programmazione di SI VA IN SCENA, rassegna finanziata dal COMUNE di BARLETTA a sostegno dello spettacolo dal vivo. Si tratta di una performance di teatrodanza, in collaborazione con l’associazione culturale MENHIR e AZIONI IN DANZA, che nasce dall’incontro di cinque artiste barlettane: Stefania D’Onofrio, Rosellina Goffredo, Elisabetta Lauro, Dania Mansi ,Viviana Tatò.

In un momento storico contraddistinto da una generale tendenza a dividersi piuttosto che a unirsi, le cinque artiste, diverse per stili ed esperienze, scelgono invece la strada dell’incontro. Le stesse pongono al centro della performance il proprio bagaglio di vita e, senza una partitura definita, si cimentano nella complessa acrobazia dell’ascolto, ruotando intorno al tema della sensorialità. Emerge così la consapevolezza del fatto che nulla è mai fisso e che tutto può essere sempre rimesso in discussione.

L’evento si avvale anche del contributo della pasticceria MOSE’, che ha accolto con sensibilità l’idea di partecipare al progetto artistico\culturale.

La performance andrà in scena il 30 settembre presso i giardini del Palazzo della Marra e prevede tre repliche, rispettivamente alle h. 19.30, alle h. 20.30 e alle h. 21.30. Ingresso con green pass. Posti limitati. Biglietto 5 euro. Info e prenotazioni: 3275458920.