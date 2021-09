Tra i consiglieri eletti tra le opposizioni non hanno apposto la loro firma solo Ruggiero Mennea (Partito Democratico), Maria Angela Carone e Giuseppe Basile (entrambi del Movimento 5 Stelle). La mozione di sfiducia dovrà essere discussa in consiglio comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione (avvenuta oggi). Per la sua approvazione, che determinerebbe la caduta anticipata dell’amministrazione in carica, servono almeno 17 voti favorevoli. Questa mattina il sindaco Cannito ha voluto giocare d’anticipo protocollando le sue dimissioni, che diventeranno irrevocabili solo trascorsi i 20 giorni che la legge concede per il loro ritiro (scadenza il 17 ottobre).