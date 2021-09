È ancora una volta Bari la provincia più colpita con 29 casi, seguita da Taranto con 24, Brindisi e Bat con 19 e poi Foggia 18 e Lecce 10, che portano la cifra complessiva dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, a quota 268.640.

A preoccupare è però il dato sui decessi: altre 5 le vittime registrate nella regione nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.791 morti a causa del virus.

Sono buone invece le notizie che arrivano dal fronte sanitario: i pazienti Covid al momento in ospedale sono in tutto 160 (in ulteriore calo rispetto ad un giorno fa), di cui 144 ricoverati in area non critica e 16 in terapia intensiva.

E ad andare giù è anche il numero dei pugliesi attualmente positivi, che scende a 2.593 (una cinquantina meno di ieri), mentre sale parallelamente il dato relativo ai negativizzati. I pugliesi che hanno sconfitto il Coronavirus sono adesso complessivamente 259.256, con oltre 160 guariti nelle ultime 24 ore.