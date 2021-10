Su i contagi quotidiani e su i ricoveri, mentre continua a scendere il numero degli attuali positivi ed il virus purtroppo fa anche un’altra vittima. È questo il quadro aggiornato dell’emergenza Covid in Puglia, sulla base delle informazioni fornite dal bollettino epidemiologico regionale. Oggi, martedì 5 ottobre, sono stati accertati 126 nuovi casi a fronte di circa 12.700 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sfiora l’1%. Al primo posto oggi, tra le province più colpite, c’è quella di Bari con 35 contagi, seguita da Foggia con 31, Taranto 23. Poi la Bat con 18, Brindisi 10 e Lecce 9. La somma dei casi di Coronavirus registrati in Puglia, dall’inizio della pandemia, sale così a 269.228. Si aggiorna anche il bilancio dei morti, con un altro decesso nelle ultime 24 ore e che porta il totale delle vittime del Covid a 6.797. Non sono buone le notizie neanche sul fronte sanitario. Si assiste infatti ad un aumento, seppur lieve, dei ricoveri: i pazienti in ospedale sono complessivamente 168, di cui 151 in area non critica e 17 in terapia intensiva. Parallelamente però continua a scendere il dato riferito alle persone attualmente positive, che sono in tutto 2.559 (una trentina meno di ieri). Sale infine il numero dei guariti, che toccano quota 259.872.Altri 159 pugliesi hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore.