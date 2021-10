Durante le prime ore del mattino, gli Agenti del Commissariato hanno proceduto all’arresto di un giovane barlettano di 32 anni, pregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trani. Il provvedimento restrittivo è scaturito a seguito delle indagini svolte dagli Agenti di Polizia in ordine ad una rapina commessa in danno di un cittadino di nazionalità cinese.

La vittima, lo scorso 23 agosto, aveva appena terminato la propria attività lavorativa quando improvvisamente veniva colpito alle spalle da due soggetti. Durante le fasi della rapina, si scostava parzialmente il cappuccio con cui uno dei rapinatori aveva tentato di travisare il volto, pertanto grazie alle informazioni fornite dal malcapitato, alle immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza ivi presente e agli elementi di prova acquisiti nel corso dell’attività di indagine, gli uomini del Commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, individuavano uno degli autori della rapina.

Veniva chiesta ed ottenuta l’applicazione della misura cautelare in carcere, a seguito della quale l’arrestato veniva condotto presso la Casa Circondariale di Trani.