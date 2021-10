Ha lasciato tutti a bocca aperta una sposa che a Barletta è arrivata in chiesa in sella a un cavallo, accompagnata da suo padre, anche lui in sella a un destriero. La giovane sposa indossava un abito bianco principesco, aveva i capelli raccolti e una giacca da cavallerizza.

Luciana, questo il suo nome, ha scelto di raggiungere così la chiesa di Sant’Agostino dove l’attendeva il suo futuro marito, Salvatore. Dopo la cerimonia, entrambi sono andati via a cavallo tra gli applausi della gente incredula (clicca QUI per il video).

Chi li conosce racconta che la sposa è un’appassionata di cavalli, con i quali ha mostrato una certa dimestichezza, tanto da montare in abito lungo e scarpe con tacco altissimo. Lo sposo, invece, per esaudire il desiderio di lei, ha preso lezioni di equitazione la scorsa estate e oggi ha potuto condividere la passione di sua moglie, nel giorno più importante della loro vita.

“È stato un momento di gioia grande – ha commentato il parroco, don Roberto Vaccariello – soprattutto dopo questo lungo periodo di pandemia che ha mortificato tutti”. “La partecipazione della gente e la felicità di questi due ragazzi – ha aggiunto il sacerdote – è una festa per tutta la parrocchia e per il quartiere, un buon augurio per tutti”.