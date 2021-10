Un pomeriggio piovoso d’autunno, oggi 13 ottobre, incomincia l’ultimo atto di questa consigliatura; al punto all’ordine del giorno, nella Sala consiliare di via Zanardelli, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Barletta, Mino Cannito, presentata dalle opposizioni, vecchie e nuove. Il provvedimento è stato sottoscritto, come noto, da 18 consiglieri comunali (Coalizione civica, M5S, Partito Democratico tranne Mennea, Cantiere Barletta , più Bufo, Dipaola e Damato).

La crisi politica, esistente dall’inizio della sindacatura di Cannito ma da qualche mese diventa più insistente, oggi segnerà la fine di queste lunghe polemiche politiche, ma anche un po’ personalistiche. Ne riportiamo in diretta i principali momenti della giornata:

ore 16.06 con 27 consiglieri presenti, ha inizio la seduta con la cessazione dal ruolo di consigliere comunali di Ruggiero Marzocca e Salvatore Leonetti, nominati assessori poche settimane fa e il subentro dei primi dei non eletti nelle rispettive liste di Giorgio Dilernia e Giuseppe Dibenedetto

Ore 16,30 Il consigliere Pier Paolo Grimaldi (Scelta Popolare-Forza Italia) ha sollevato la questione se fosse stato più opportuno celebrare il consiglio in uno spazio più ampio in modo da garantire la maggiore presenza di cittadini accorsi, visto che sono state rispettate le norme anti Covid, per cui il numero consentito è decisamente basso

ore 16,40 Il consigliere Losappio (Forza Barletta) ha, anticipando la successiva mozione di sfiducia, ha sottolineato come l’attuale crisi politica sia stata causata principalmente all’interno dell’ex maggioranza, ricordando il proprio ruolo vicino a Cannito pur senza rappresentanza in Giunta

ore 16,45 il Sindaco Cannito chiede la parola per “raccontare” la propria esperienza amministrativa: diversi i passaggi riportati dalla sua elezione del giugno 2018:

Una lunga e dettagliata elencazione di progetti realizzati e in corso di realizzazione, tra cui l’enorme cantiere aperto per la realizzazione del sottovia di via Andria e via Veneto «Un lavoro necessario per cui nessuno in questi anni ha avuto il coraggio di avviare»; i tanti lavori, ancora in corso che stanno coinvolgendo tutte le strade cittadine, per l’istallazione della fibra ultraveloce; la riapertura della storica scuola elementare D’Azeglio, pochi mesi dopo il proprio insediamento; in corso la costruzione di numerosi ossari e loculi al Cimitero; in gara i lavori del Canale H sulla litoranea di Ponente, quelli per l’attraversamento dell’area della Distilleria; conclusi i lavori del rifacimento delle gradinate dello stadio Puttilli come anche il sottopasso pedonale di via Milano.

Per ogni Settore comunale sono state elencate le principali attività svolte, non dimenticando le procedure concorsuali come quelle dei vigili urbani e delle diverse figure tecniche: «Senza trucchi – ha sentenziato Cannito con una battuta – e senza inganni»; promosso il procedimento per avviare i lavori sul tratto di Levante pewr raggiungere il Trabucco ormai completamente ricostruito affidando innato la sorveglianza alla famiglia Ricatti, esperienza quasi unica in Puglia la realizzazione del PEBA (piano per eliminazione barriere architettoniche); costituito l’Ufficio del Piano per completare l’iter del PUG

Ore 17,33 Cannito conclude il suo lungo intervento sulle attività svolte, ponendo gli auguri al prossimo Commissario prefettizio e annunciando la sua disponibilità a collaborare per il bene della città come preannunciato al Prefetto. Subito dopo è partito un lungo applauso dai banchi della maggioranza e della Giunta.

Cannito ha abbandonato i lavori dell’assise.