In Puglia, nella data di oggi domenica 17 ottobre 2021, sono stati registrati 21.315 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 134 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 2 casi di residente fuori regione, nessuno in via di definizione. 261.382 persone guarite.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 270.367, così suddivisi: