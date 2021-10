Il Barletta archivia la pratica Canosa con il punteggio finale di 4-1. Allo stadio “San Sabino” va in scena una partita dai due volti per i barlettani che segnano due gol a pochi minuti dal fischio di inizio poi subiscono il netto ritorno dei canosini. Nonostante ciò la capolista del Girone A di Eccellenza porta a casa i tre punti, viaggiando a punteggio pieno, sei vittorie su sei. Canosa che resta fanalino di coda ma arrivano segnali incoraggianti per il neo tecnico Zinfollino.

Pronti via e dopo circa 30 secondi i padroni di casa rischiano l’autogol con protagonista in negativo Sané. Ma il vantaggio del Barletta è solo rinviato al 7’ minuto: punizione di Vicedomini che coglie impreparato Taborda sul primo palo, è 1-0 per la capolista. I ragazzi di mister Farina non allentano la morsa e al 9’ trovano subito il raddoppio: cross di Lavopa ed incornata vincente di Pignataro. 2-0 e partita che sembra già chiusa. Il Canosa invece reagisce e al 12’ Asselti trova la via del gol, ma la bandierina dell’assistente si alza, fuorigioco e punteggio che non cambia. Al 27’ ancora Canosa in avanti, cross di Sangaré e colpo di testa di Kone che termina sul fondo. I padroni di casa insistono approfittando di un Barletta diverso dai primi minuti di gioco e al 29’ Dascoli serve per la testa di Massari, Tucci è abile a mettere in angolo. Dallo stesso corner battuto da Fanelli, Sangaré prova la soluzione al volo e trova la rete, palla all’incrocio. 1-2 e partita riaperta. L’inerzia sorride ancora al Canosa che al 40’ trova addirittura il pareggio con Caputo, ma è di nuovo fuorigioco, nulla di fatto. Al 41’, poi, sempre Caputo potrebbe siglare il 2-2 tutto solo in area ma calcia clamorosamente alto. Il primo tempo si chiude con il Barletta avanti, ma il Canosa è vivo

Nella ripresa il Barletta torna a macinare gioco e occasioni. Al 12’ i ragazzi di mister Farina guadagnano un calcio di rigore per un fallo in attacco. Dal dischetto Morra non sbaglia e sigla l’1-3 per i biancorossi, Canosa rimandato a distanza di sicurezza. Al 16’ Altares ci prova su punizione, Taborda para. Ancora Barletta al 24’ con il calcio piazzato di Dettoli alto sulla traversa. I canosini non reagiscono. Al 27’ il cross di Vicedomini trova il colpo di testa di Pignataro, traiettoria alta. Per il Canosa la partita si complica ulteriormente al 29’, Sané viene espulso per doppia ammonizione. Ciò che resta del match è normale amministrazione per i barlettani che al 39’ arrotondano il punteggio con la conclusione deviata di Lavopa, Taborda battuto e 1-4 il tabellino.

Canosa e Barletta torneranno in campo giovedì per i rispettivi match di ritorno della Coppa Italia Dilettanti.