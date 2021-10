Il 27 dicembre 2020, il cosiddetto “Vaccine day”, è la data che ha segnato il via ufficiale alla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 in tutta Europa. In Italia, la distribuzione vera e propria del vaccino è iniziata il 31 dicembre.

Il corso che si svolgerà il prossimo 23 ottobre 2021 presso il Cristal Palace Hotel in Andria (BT) (primo evento ECM in modalità in presenza) si articolerà sulla descrizione del processo vaccinale a 360 gradi con enfasi alla cultura dei vaccini secondo i principi scientifici solidi e la normativa vigente.

È dato spazio alla descrizione della razionalizzazione delle risorse a seguito dell’ondata pandemica, con descrizione di casi clinici e strategie di comunicazione che hanno condizionato il periodo storico.

FINALITA’ DEL CORSO: illustrare ai discenti la programmazione vaccinale vigente promuovendo la cultura vaccinale secondo i principi di scienza

CARATTERISTICHE DEL CORSO: Il corso si sviluppa attraverso momenti di studio, interazione, approfondimento delle tematiche e verifica dell’apprendimento. Per il superamento del corso è previsto un test di verifica finale ed eventuale conseguimento ECM per i candidati che avranno risposto correttamente ai quesiti proposti.