Quasi terminati i lavori per il restauro, commissionati dal Comune di Barletta, del calco dal quale poi è stato realizzato il busto bronzeo di Giuseppe De Nittis collocato in viale Giannone; il laboratorio è stato messo su proprio nel Palazzo Della Marra, dove con ogni probabilità sarà collocato il lavoro finito, al primo piano, proprio all’interno del percorso espositivo della pinacoteca dedicata all’illustre impressionista barlettano.

Il restauro è stato realizzato dalla cooperativa Mu.Res, in particolare dai restauratori Francesca Amendola e Alessandro Zagaria. Si tratta di un’opera realizzata in gesso dallo scultore molfettese Giulio Cozzoli nel 1930; a questo fu data una verniciatura color bronzo, rendendo praticamente un risultato del tutto simile all’opera definitiva, inaugurata poi nel 1934. Questo calco fu destinato alla pinacoteca del Castello, ma con il passare degli anni cominciò a rovinarsi e fu riposto nel deposito dello stesso Castello. «È stato ritrovato – ci informano i restauratori – con staccata la mano che regge il pennello, probabilmente a causa del trasporto di allora, e abbiamo dovuto riattaccarla come prima cosa. È un gesso forte, che non ha bisogno di trattamenti indurenti. Ora è quasi ultimato, dobbiamo dargli una passata di vernice finale». Realizzato un lavoro di pulitura, poiché pieno di polvere e presentava diverse cadute di colore sul “gilet”, sulla mano e sulla tavolozza. I lavori sono stati iniziati a fine maggio. «Una curiosità è che alcune parti sono vere, come il pennello e la tavolozza, le setole sono vere, come anche il manico». Questo modello ha rivisto la luce in seguito alla rivisitazione della pinacoteca, incluso il deposito del Castello, alle spalle del Bookshop, dove si trovano tanti altri oggetti, anche di valore artistico.

Quindi, ora l’immagine del pittore potrà essere visibile non solo attraverso il suo autoritratto conservato nella stessa Pinacoteca, ma anche attraverso questo busto, sempre a Palazzo Della Marra, oggi adibito a “Casa De Nittis”. Probabilmente sarà posizionato nella prima sala, dove si trovano i ritratti degli amici del De Nittis. Il manufatto è di ottima fattura, e sarà posizionato sul suo originale basamento ligneo, anch’esso ritrovato in deposito, che stanno anche restaurando.