Il 21 settembre la Regione Puglia, seconda in Italia e prima nel Sud, ha approvato una legge che ha come obbiettivo la parità salariale fra i generi.

La norma composta da 19 articoli vuole garantire la effettiva applicazione del principio della parità retributiva fra i sessi, contrastare le discriminazioni di genere, promuovere il lavoro femminile autonomo e dipendente, garantire, maggiori servizi tesi a consentire la conciliazione dei tempi vita- lavoro.

Per questo si prevedono incentivi e premialità per le imprese che assumono le donne con contratti stabili e retribuzione adeguata, obblighi per i datori di lavoro e sanzioni per i licenziamenti illegittimi, per la violazione della norma sulla maternità e paternità, per discriminazione e molestie sessuali sul luogo del lavoro.