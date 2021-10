Sono 82 i nuovi contagi da Covid-19 su quasi 15 mila test effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto registrato nell’odierno bollettino epidemiologico della Regione Puglia che riporta i dati domenicali legati alla pandemia. Numeri nuovamente in calo complice la giornata festiva anche se c’è da registrare il 3° giorno consecutivo senza decessi con il numero dei morti da inizio pandemia che resta fermo a 6.825. I nuovi casi sono così suddivisi: 45 nella provincia di Foggia, 12 nella provincia di Lecce, 8 in quella di Bari, 5 in quella di Brindisi, 3 nella Bat e infine 2 nella provincia di Taranto

Sono solo 41 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore, un dato che fa risalire il numero degli attualmente positivi, infatti sono 2.358 i pugliesi che combattono contro il virus in questo momento. Torna lievemente a salire il numero delle persone ricoverate negli ospedali pugliesi che sono 150: si registra infatti un +6 in area non critica (132 in totale), e un +1 in terapia intensiva dove al momento sono ricoverati 18 pazienti. Resta sotto la soglia d’allerta l’incidenza settimanale dei nuovi casi: 26 ogni 100 mila abitanti.