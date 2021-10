Ha telefonato al marito dandogli un ultimo saluto e dichiarando la sua intenzione di togliersi la vita. L’uomo ha subito contattato il Commissariato di Polizia, il quale è riuscito a rintracciare la donna nei pressi della stazione e dissuaderla dal suo intento. E’ accaduto qualche giorno fa a Barletta dove gli agenti hanno salvato la vita ad una giovane moglie che dopo aver perso il lavoro aveva deciso di farla finita. Una situazione drammatica resa ancora più difficile dal fatto che anche il marito aveva perso a sua volta il lavoro. Entrambi erano giunti ad un momento in cui non riuscivano a far fronte alle spese essenziali. Fondamentale il lavoro di un operatore del centralino della Polizia di Barletta, che dopo l’allarme lanciato dal coniuge della donna, l’ha contatta intrattenendola al telefono per circa 30 minuti. Nel frattempo, dopo aver ottenuto la fiducia da parte della giovane, il centralinista è riuscito a farsi dare indicazioni su dove fosse. A quel punto ha inviato sul posto una pattuglia e gli agenti, dopo averla individuata, si sono avvicinati con calma e dopo averla tranquillizzata l’hanno accompagnata in Commissariato dove ad attenderla c’era il marito ma anche la solidarietà del personale di Polizia. Gli agenti infatti hanno avvitato una raccolta di denaro da donare alla coppia, coinvolgendo anche la Parrocchia Santa Lucia per dare loro sostegno e gli aiuti necessari. Una vicenda drammatica ma fortunatamente con il lieto fine in cui la professionalità del centralinista e degli agenti ha evitato il peggio e donato loro nuova fiducia e speranza.