Prosegue con successo la 37ma stagione musicale presso il Teatro Curci di Barletta, palcoscenico di rilievo dell’intera Bat, sia per il livello degli spettacoli che per l’affluenza di pubblico, tornato finalmente alla capienza integrale. Un risultato agognato e per il quale l’Associazione “Cultura e Musica G. Curci”, nella figura del direttore artistico Francesco Monopoli, ha lavorato gomito a gomito insieme al Comune di Barletta, alla Regione Puglia e al Ministero della Cultura, fino al raggiungimento di questo importante traguardo.

E allora tutti pronti a festeggiare a ritmo del pop con il ricordo degli ABBA, lo storico gruppo svedese che popolava i palcoscenici degli anni Settanta in tutto il mondo, promotore di una discografia che poteva vantare centinaia di milioni di copie. Le loro note varcheranno la soglia della città della Disfida il 31 ottobre con “ABBADREAM – Musical The Ultimate Abba Tribute Show” presso il Teatro Curci, uno spettacolo “dinamite”, che avrà porta alle 17.30 e inizio alle 18.30.

Nato grazie alla collaborazione dei suoi quattro componenti (dalle cui iniziali deriva il nome del quartetto) – Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid “Frida” Lyngstad – il gruppo ha rappresentato una costante per la musica degli anni Settanta. Le loro canzoni sono a poco a poco diventate dei leitmotiv, il loro sound ambasciatore di indimenticabili successi di caratura mondiale, come il musical Mamma mia. Scioltasi nel 1982, la band però non è mai stata dimenticata dal suo pubblico, che ancora oggi canta i grandi successi di quegli anni.

Ed è proprio questo che avverrà il 31 ottobre, un divertimento “corale” accompagnato da hits famose, come Waterloo, Dancing Queen, Gimme, gimme, gimme, fino al cult movie Mamma mia. La musica sarà eseguita rigorosamente live e costumi, luci video saranno assolutamente fedeli allo stile Abba, una vera e propria macchina del tempo che sarà in grado di teletrasportare la platea indietro di quarant’anni.

Un tour teatrale già di significativa risonanza in città come Milano, Firenze e Roma e che ha raggiunto i teatri di Russia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Germania e Slovenia. Un concerto da non perdere, che farà tornare giovani, emozionare e divertire.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del Teatro Curci nei giorni 29, 30 e 31 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30. Obbligatorio il Green Pass.