«Fa piacere constatare che la nostra iniziativa finalizzata al completamento degli uffici periferici della Bat, con la nascita dell’Ufficio Scolastico Provinciale, abbia risvegliato da un lungo letargo alcuni soggetti politici di questo territorio finora evidentemente distratti». Lo scrive il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto.

«La riunione promossa dal Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante nei giorni scorsi, finalizzata ad accelerare l’iter per il completamento degli uffici periferici dello stato in provincia tra cui l’Ufficio Scolastico, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’Archivio di Stato, rappresenta un importante e decisivo passo in avanti di un percorso avviato da oltre un anno, e che non poteva necessariamente prescindere dal completamento dei presidi di polizia (Questura e Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza), inaugurati nel luglio scorso. Solo in questi giorni, inoltre, si è deciso, d’intesa con i Sindaci di Andria e Trani e con il Commissario Prefettizio di Barletta, l’ubicazione degli uffici (ivi compreso l’Ufficio Scolastico a Barletta), tenendo conto di un disegno organico e funzionale di distribuzione degli uffici nei tre comuni cocapoluogo.

Questo percorso ha visto schierati in prima linea, per difendere i legittimi interessi di un’intera comunità, i dieci Sindaci ed il Partenariato Economico e Sociale, mentre fa molto rumore l’assenza degli stessi “politici” che oggi esultano attribuendosi fantomatici meriti. Ci fa piacere che finalmente qualcuno oggi si sia finalmente svegliato: lo invitiamo anzi a fornire il proprio contributo alla causa, seppur con colpevole ritardo. Non vorremmo infatti leggere questa sortita improvvisa come una sorta di impropria speculazione politica per ottenere una visibilità che, diversamente, si fatica ad ottenere vista la soporifera ed effimera attività».