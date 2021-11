Evento eccezionale giovedì 4 novembre alla Multisala Paolillo di Barletta. Dopo la proiezione alla Festa del Cinema, arriva sul grande schermo “In questa storia che è la mia”, l’opera concerto totale registrata presso il Teatro dell’Opera di Roma, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di Claudio Baglioni.

Un appuntamento straordinario per tutti gli appassionati di musica, per i fans dell’artista, per i cultori del cinema, in considerazione della meravigliosa e singolare ideazione dello spettacolo affidato alla regia teatrale di Giuliano Peparini e a quella televisiva di Luigi Antonini; la stupenda fotografia è di Ivan Pierri.

L’evento (della durata di novanta minuti) si apre con un monologo evocativo e rapsodico scritto da Claudio Baglioni e interpretato da Pierfrancesco Favino e un preludio firmato dall’étoile Eleonora Abbagnato.

Il film mostra non solo il concerto del cantautore romano, ma anche la messa in scena che ha visto l’intera sala, compreso il golfo mistico, la platea e i camerini trasformati in ambiente scenico. Baglioni, ideatore e anima dell’opera, non è solo, insieme a lui, numerosi ballerini, musicisti, performer e acrobati.

“La ferita dei teatri vuoti ci ha colpiti al cuore e faticherà a rimarginarsi, per questo ho cercato di contribuire a riempire quel vuoto, portando in dono al teatro tutto quello che avevo da dare. Musica e parole, ma anche un’Opera” ha affermato Baglioni acclamato come una star alla Festa del Cinema di Roma sul red carpet.

“Il film – ha evidenziato Baglioni – fonde recitazione, danza, gesto, giochi di luci e suoni, quadri animati da performer. Orchestra, coro lirico, coristi e band diventano così co protagonisti della narrazione. Ognuno con la propria arte, sensibilità, intensità, espressività, ha provato a cancellare il vuoto del teatro, riempendolo letteralmente di vita. In questa storia che è la mia è un film, uno spettacolo totale in uno spazio scenico totale all’insegna dell’idea wagneriana di arte e architettura totale”.

La direzione di orchestra e coro è di Danilo Minotti, mentre la direzione della band di Baglioni è targata Paolo Gianolio che ha firmato gli arrangiamenti e le orchestrazioni di nove dei quattordici brani dell’album. Gli arrangiamenti degli altri sette brani sono, invece, di Celso Valli. I contributi solistici sono di Giancarlo Ciminelli, Alessandro Tomei, Roberto Paganiu, Danilo Rea e Giovanni Baglioni che esegue la suite finale dell’album.

“In tempi normali – ha concluso Claudio Baglioni – un evento del genere non sarebbe mai stato possibile concepirlo perché credo che ci sia bisogno di idee eccezionali per aiutare certe ferite a rimarginarsi e a trasmettere le energie che servono a fare di dolore, difficoltà e privazione i semi per costruire un futuro nuovamente degno di questo nome”.

“Claudio Baglioni – In questa storia che è la mia” è in programma giovedì 4 novembre alla Multisala Paolillo di Barletta alle ore 21.45.

L’opera concerto totale, distribuita da Medusa Film, è una esclusiva ITsART, la piattaforma streaming promossa dal MiC dedicata a teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte, con contenuti live e on-demand, disponibili in Italia e all’estero.