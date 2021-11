«Il sottoscritto avv. Giuseppe Bufo consigliere uscente di Puglia popolare accompagnato dall’ex consigliere provinciale Michele Dicorato, dal Dott. Gaetano Delzio, dott. Leonardo Binetti (comitato Barletta Provincia) e cav. Ruggiero Vaccariello (idem) hanno incontrato il sig. Prefetto Alecci commissario prefettizio per saluto istituzionale ed uno scambio di vedute su tematiche urgenti riguardanti la Città. Sono stati evidenziati quali temi di massima urgenza:

1) convocazione del Comitato sicurezza ed ordine pubblico per i noti fatti di cronaca nera e sollecitazione al Ministro degli Interni di attuare immediatamente il potenziamento degli organici delle Forze di Polizia sul territorio.

2) l’istanza di prelievo in Consiglio di Stato nel giudizio riguardante la sede legale della VI provincia.

3) la necessità di una indagine approfondita sulle responsabilità erariali nella vicenda Lidl.

4) creazione di una task force di ingegneri architetti e geometri per intercettare i fondi PNRR in arrivo attraverso la predisposizione di un calibrato protocollo con gli ordini professionali.

5) seguire il completamento del canale H e collettore C, stadio comunale, sottovia via Andria.

Questi in particolare i temi evidenziati a Sua Eccellenza il Prefetto con l’auspicio di un lavoro buono e proficuo per Barletta, con piena disponibilità a collaborare».