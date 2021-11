Barletta inarrestabile! Al San Sabino di Canosa cade anche l’Unione Calcio Bisceglie di Luca Rumma, sconfitto dalla capolista che fa 9 vittorie su 9 incontri in questo campionato e conserva il primato a punteggio pieno del girone A.



Il Barletta ci mette pochissimo a siglare il vantaggio. Vicedomini pennella su punizione, Lavopa tenta in area la rovesciata, ma il tap-in vincente è di Marangi. Al 12′ i biscegliesi hanno l’opportunità di pareggiare, ma Zinetti allarga troppo il tiro e la palla finisce a lato. Dopo un solo minuto il Barletta penetra in area con Boiano, atterrato in maniera dubbia. L’arbitro non fischia il rigore. Il gol del raddoppio è solo rimandato. Pignataro, sottomisura, fa 2-0 con una conclusione che non lascia scampo a Lullo. Al 24′ Russo prova il tiro ad effetto sul secondo palo, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 28′, però, il numero 7 biancorosso cala il tris sfruttando un cross basso di Marangi.

A fine primo tempo, però, nota dolente per il Barletta. Vicedomini si accascia a terra ed è costretto al cambio. Dentro Pinto.

Nella seconda frazione la formazione biscegliese ha nuovamente l’occasione di accorciare. Tiro di Zinetti dalla distanza, respinta di Tucci e controrisposta di Amoroso di testa, che però colpisce la traversa a portiere battuto. Al quarto d’ora Lavopa cala il poker controllando un pallone in area e piazzandolo alle spalle di Lullo. Al 23′ altra traversa per l’Unione. Stavolta ci prova Andriano da distanza siderale, ma l’incrocio dei pali nega la gioia del gol agli ospiti.

Dopo qualche minuto la traversa ferma anche il Barletta, con Morra che prova il tiro a giro sul secondo palo, ma centra il legno. Al 28′ Manzari trova la rete del 4-1 con un tiro da fuori area. Al 41′ il Barletta esibisce la manita con Lanzone, che di forza insacca il diagonale del definitivo 5-1.

La squadra di Francesco Farina continua il suo ruolino di marcia senza intoppi e allunga, momentaneamente, a +6 sul Corato, a causa della sospensione della partita tra neroverdi e Manfredonia. L’Unione Calcio, invece non dà seguito alla vittoria interna, contro il San Marco, di settimana scorsa. Il prossimo week-end il Barletta sarà ospite del Trinitapoli, mentre i biscegliesi ospiteranno la cenerentola Vigor Trani.