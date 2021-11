E’ costantemente monitorata la 16enne che lo scorso martedì 9 novembre è precipitata dalla finestra di un’aula situata al secondo piano dell’Istituto Superiore “Garrone” a Barletta. La giovane è ricoverata in rianimazione all’Ospedale “Bonomo” di Andria, è sveglia e vigile, e stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero in miglioramento, ma si tratta di cauto ottimismo. La 16enne ha riportato fratture multiple agli arti superiori e inferiori, e le sue condizioni restano serie.

La Polizia di Stato di Barletta sta proseguendo le indagini per ricostruire gli attimi della caduta. Secondo i racconti che giungono dai compagni di classe ed il personale scolastico, la 16enne sarebbe precipitata all’improvviso durante la terza ora di lezione. Tutto lascerebbe pensare che si sia trattato di un gesto volontario, pista più attendibile rispetto a quella di un incidente. Emblematiche quelle parole che la giovane ha pubblicato sul suo profilo Instagram la sera prima dei fatti: “Ora sto per vivere la grande avventura”. Sotto quello stesso post in centinaia (amici, conoscenti e non) hanno scritto alla 16enne incoraggiandola e augurandole una guarigione quanto mai rapida.

I compagni di classe della ragazza sono intanto tornati in aula all’indomani del grande spavento. I ragazzi sono stati accompagnati in aula da una psicologa per monitorare lo stato d’animo degli studenti, così come voluto dal dirigente scolastico Antonio Diviccaro. Tutti in trepidante attesa di notizie confortanti dall’Ospedale Bonomo di Andria, in attesa soprattutto di riabbracciare la propria compagna.