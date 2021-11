Barletta ospiterà l’unica tappa pugliese del “Jova Beach Party Tour” 2022 lungo le spiagge nazionali. Un doppio spettacolo previsto nelle giornate del 30 e del 31 Luglio. Dopo il successo della precedente edizione, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, tornerà dunque nella Città della Disfida per un nuovo, entusiasmante show musicale estivo.

L’evento sarà presentato ai media dalle ore 11.15 di venerdì prossimo, 19 Novembre, nell’aula Consiliare presso l’ex Tribunale, in via Zanardelli, dove il Commissario Straordinario, Francesco Alecci, dialogherà con il cantautore collegato simultaneamente, in diretta web, con tutti i rappresentanti dei Comuni ospitanti la manifestazione 2022. La conferenza stampa di Barletta si svolgerà in conformità alle vigenti prescrizioni anti Covid.