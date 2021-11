La BAT è la Provincia in Italia con incidenza di casi ogni 100mila abitanti, da covid 19 negli ultimi sette giorni, più bassa d’Italia. Un trend che ormai prosegue da diverse settimane e che mantiene la sesta provincia pugliese tra quelle a meno rischio contagio d’Italia. Da ieri, però, è arrivata la certificazione ufficiale: poco più di 19 è il dato dell’incidenza rispetto al 40 che si registra in Puglia ed al 98 in Italia. La media dei positivi registrata nell’ultima settimana nella BAT si attesta ad 11 casi mentre sono solo una decina i ricoverati in area non critica all’interno del nosocomio di Bisceglie. Dati rassicuranti dello sviluppo della pandemia nella BAT ma anche più in generale in Puglia che pone tutte le sue province nella parte bassa della graduatoria italiana. Davanti alla sesta provincia pugliese c’è Potenza che si attesta però attorno ai 30 casi ogni 100mila abitanti così come Campobasso. E’ impietoso, al momento, il confronto per esempio con la provincia di Trieste che fa registrare un’incidenza di casi pari a 723, la peggiore d’Italia. Bolzano segue ad oltre 400.

Stesso discorso vale se si confrontano i dati di quest’anno con quelli del 2020 quando ancora non esisteva la vaccinazione. In Italia si era ad oltre 400 casi ogni 100mila abitanti mentre in Puglia si registrava un’incidenza di 230. Nella BAT, nello stesso giorno di un anno fa, il dato era di 301 casi ogni 100mila abitanti. Nella sesta provincia pugliese la vaccinazione ha raggiunto traguardi piuttosto lusinghieri durante la prima fase della campagna vaccinale. Al momento c’è l’88% della popolazione raggiunto da almeno una dose di vaccino.