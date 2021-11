Barletta si prepara al grande ritorno del cantante Jovanotti: l’estate 2022 conoscerà nuovamente le performance dell’artista nelle date del 30 e 31 luglio. Un doppio appuntamento che conferma l’ottima riuscita della precedente edizione. Questa mattina la presentazione in video conferenza con le altre città che ospiteranno la manifestazione musicale, Jovanotti ha presentato il nuovo appuntamento.

«Il JOVA BEACH PARTY è un’industria, già una tradizione che è entrata nella pelle come se fosse lì da sempre e può ancora evolversi in futuro in mille altre cose», ha ricordato il cantante in collegamento con la Sala consiliare di via Zanardelli, alla presenza del Commissario prefettizio, Francesco Alecci, l’organizzatore dell’evento Pasquale Vurro e dei giornalisti per una conferenza stampa. «Il ritorno di un artista così importante – così Alecci – che ha dimostrato di volere bene a questa città. I suoi commenti, che sono stati diffusi a suo tempo e che sono stati ribaditi adesso circa l’entusiasmo con il quale è stato vissuto l’esperienza del 2019, ci testimoniano che si è calato profondamente nello spirito della nostra città e di questa terra pugliese. E quindi immagino che ci siano i presupposti per una riedizione altrettanto positiva. Oggi è soltanto una definizione, congiunta delle città nelle quali si terrà la manifestazione».

Il Comune è ormai in contatto con l’impresa organizzatrice da oltre due mesi. Il Commissario ha ricordato come questa sia un impianto importante dal punto di vista commerciale, imprenditoriale e artistico. «abbiamo predisposto tutti gli adempimenti con gran cura al governo di questa manifestazione, affinché essa non abbia a dispiegarsi in maniera priva di attente cautele, perché stiamo incidendo su una parte naturale bellissima, il lungomare, quindi ci sarà non soltanto il normale ed ovvio e prevedibile controllo con la polizia locale, della disciplina e dell’afflusso anche veicolare, ma ci sarà attenzione massima affinché tutte le cose che vengono fatte, anche dal punto di vista sanitario, della regolarità di coloro che svolgeranno attività commerciali, avvenga nella massima cautela». A proposito del valore ambientale, anche il WWF e Donatella Bianchi, hanno sostenuto il merito di contribuire a valorizzare e migliorare le spiagge su cui è stato realizzato l’evento.

«Economia per tutto il territorio di Barletta, della Bat e di Bari nord – ha sottolineato l’organizzatore Vurro Barletta ha risposto bene nel 2019 e il Comune ha organizzato in maniera davvero eccellente tutto ciò che c’era da predisporre per accogliere la massa di gente che arrivava con l’atteggiamento di chi doveva andare a una festa, più che a un concerto, perché non è più un concerto ma un complesso di attività che partiranno dal pomeriggio».