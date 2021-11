Prosegue l’intensa avventura musicale dell’associazione “Cultura e Musica G. Curci”, che come ogni anno, propone il suo Autunno Musicale, giunto alla sua 37ma edizione, in collaborazione con il Comune di Barletta, Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un susseguirsi di quattro imperdibili appuntamenti presso l’Auditorium GOS di Barletta, che presenteranno giovani talenti ed artisti già affermati in un’alternanza fra generi e formazioni diverse, dando vita ad un percorso musicale di altissimo livello e di grande interesse, sia per i cultori della buona musica che per coloro che vogliono ascoltare proposte diverse.

Vernissage, domenica 21 novembre, con il pianista barlettano Jacopo Gambarrota, giovane promessa pianistica, vincitore di vari concorsi musicali nazionali ed internazionali, studente del Conservatorio N. Piccinni di Bari, con un programma dal titolo Da Mozart a Liszt, interamente dedicato alla Sonata classica in un programma di raffinato e intenso virtuosismo.

Domenica 28 novembre, da Scarlatti a Chopin con il pianista pugliese Simone Niro, nuova promessa del pianismo pugliese, studente del Conservatorio di Foggia che si è perfezionato con importanti nomi del pianismo internazionale e che si è esibito in importanti festival musicali e teatri italiani.

Sabato 4 dicembre, sarà il Duo Alessandro Perpich – Gabriella Orlando (violino e pianoforte) ad incantare il pubblico.

Un violino e un pianoforte che accompagneranno gli spettatori nelle sinuose sonorità della Sonata Classica da Mozart a Beethoven, fino a toccare le corde più profonde della passione e del virtuosismo mai fine a se stesso.

Sarà infine, martedì 7 dicembre, la Soundiff Chamber Orchestra 4tet, tutta al femminile, con Sara Simone al violino e Florangela D’Elia al violino, Giorgia De Santis alla viola e Giulia Salvemini al violoncello, talentuose musiciste under 35 del territorio pugliese, a concludere l’Autunno Musicale con un ricco omaggio alla musica Barocca.

Abbonamento per i 4 spettacoli € 10,00. Biglietto posto unico € 5,00.

Gli abbonamenti si possono prenotare al numero 380 3454431 e potranno essere ritirati domenica 21 novembre.

Tutti i concerti avranno porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30.

Obbligo Green Pass e mascherina.

Info: Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci.