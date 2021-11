La Puglia registra altri 249 casi di positività al covid-19, secondo i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico. 22.643 i tamponi effettuati nelle precedenti 24 ore. 38 contagi sono attribuiti alla Provincia di Bari, 54 a quella di Foggia, 15 per la Bat, 47 nel leccese, 13 in Provincia di Brindisi e 83 nel tarantino. 2 i casi rilevati fuori regione. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime con il virus che purtroppo ha causato altri 3 decessi, per un totale che sale a 6.878.

Restano stabili i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva restano 17, dato invariato rispetto a quanto riportato nel bollettino di ieri, mentre in area non critica sono 151 i ricoverati, 2 in più nelle ultime 24 ore. Salgono lievemente gli attualmente positivi che passano da 3.922 a 3.948. Balzo in avanti dei guariti che secondo i dati odierni si attestano a 266.889, ben 220 negativizzazioni in più in un solo giorno.