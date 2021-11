Quest’anno, 25° anniversario, una nuova sfida: facciamo tesoro dell’esperienza fatta l’anno scorso e “raddoppiamo”:

• sabato 27 sarà “IL” giorno della Colletta, come l’abbiamo sempre vissuta, dal 1997. “In presenza”, davanti ai supermercati a proporre il gesto più semplice di carità: donare del cibo per chi è in difficoltà.

• da domenica 28, fino al 5 dicembre, sarà inoltre possibile presso la maggior parte dei supermercati aderenti all’iniziativa, proseguire la colletta con la modalità delle “card” o comunque con una donazione che verrà poi trasformata in cibo. La modalità, attuata lo scorso anno per necessità, ha raccolto il favore di molti ed ha reso possibile il realizzarsi della colletta in situazioni in cui non era prima stato possibile, oltre a consentirci la disponibilità di alimenti necessari ma normalmente poco donati. Certamente non si potrà prescindere da quelle che sono attualmente le norme dettate dalle autorità, ancora una volta nel rispetto della salute di tutti e in particolare secondo quanto previsto, ad oggi, dall’ultimo decreto del 21 settembre 2021, n. 127 Proponendo questo gesto di condivisione vogliamo continuare a tenere viva la solidarietà, in un momento in cui il migliorare della situazione può far dimenticare le tante persone in difficoltà, come le statistiche ufficiali purtroppo documentano. E in queste occasioni la solidarietà nella nostra BAT è sempre stata dimostrata dai tanti volontari, singoli e associati, che hanno sempre aderito donando tempo e cuore, di ogni credo e cultura, come i preziosi giovani dei ROTARACT ed INTERACT di Trani, ROTARACT di Andria e Barletta. A Bisceglie di “ROMA INTANGIBILE” SOMS, dell’ Associazione Nazionale Finanzieri, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. “La condivisione genera fratellanza…è duratura…rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia” ci ha ricordato Papa Francesco nel suo messaggio per la Quinta Giornata Mondiale dei Poveri, concluso da una citazione di don Primo Mazzolari: “Io non li ho mai contati i poveri: i poveri si abbracciano, non si contano”. Pertanto, invitiamo tutti a partecipare alla Colletta facendo la spesa per chi ha bisogno recandoci nei punti vendita della nostra zona di seguito riportati o donando con le Card i giorni successivi:

BARLETTA: LIDL via Foggia; EUROSPIN via Foggia, MD via Foggia e COOP via S. Antonio.

ANDRIA: PENNY MARKET via Trani, PENNY MARKET via Genova, DESPAR viale don Sturzo.

BISCEGLIE: PENNY MARKET via Bovio e DOK via Gentile.

TRANI: EUROSPAR via Istria