Domenica 28 novembre, con porta alle ore 18 e inizio alle ore 18.30, nuovo appuntamento del Cartellone del 37mo Autunno Musicale dell’associazione “Cultura e Musica G. Curci” di Barletta.

Di scena, nell’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, fucina instancabile di attività culturali, il giovanissimo pianista Simone Niro.

La rassegna, dedicata alle giovani promesse del pianismo nazionale, offre un’importante vetrina dei migliori musicisti che si sono affermati in svariati concorsi musicali nazionali ed internazionali, con alle spalle una già intensa e prestigiosa carriera concertistica.

Simone Niro è uno di questi talenti. Inizia lo studio del pianoforte a undici anni presso la scuola media ad indirizzo musicale con la prof.ssa Marinella Palmieri. A 16 anni entra al conservatorio “U. Giordano” di Foggia, dove ora frequenta il terzo triennio accademico, seguito dal maestro Michele Gioiosa. Nel 2021 consegue la maturità scientifica con il massimo dei voti e la lode presso l’I.S.I.S.S. Fiani Leccisotti di Torremaggiore. Attualmente è anche studente di Lettere presso l’Università degli studi di Foggia. Risulta vincitore di premi presso concorsi nazionali ed internazionali come il “CIMP” di Pesaro; “Rising stars of Europe” e “Best Tchaikovsky performance” (Great Composers Competition Series); “Florestano Rossomandi” di Bovino ed altri. Ha frequentato master sia di pianoforte solistico, che di musica da camera con maestri come Alessandro Deljavan, Roberto Cappello, Alexander Romanovsky, Francesco Peverini. Nel 2018 partecipa allo stage “VIII. Internationales Hugo-Staehle-Festival fur Junge Pianisten”; a Kassel, in Germania, tiene concerti e segue corsi di perfezionamento pianistico con vari maestri, tra cui Chae-Woo-Bae, Heribert Koch, Irina Osipova, Djuro Tikvica, Iwan Urwalow. Nel 2021 si esibisce come solista con l’orchestra sinfonica del conservatorio “U. Giordano” di Foggia e vince il premio “Corti di Capitanta”, assegnato al migliore tra i sette solisti, scelti tra gli alunni del conservatorio. Nel 2021 partecipa alla stagione concertistica “35° festival internazionale di musica da camera” tenendo, nell’Auditorium di San Domenico presso Foligno, un recital solistico con brani di Scarlatti, Beethoven e Chopin. Prende parte anche alla stagione concertistica I concerti in auditorium e Torrestate, eseguendo il primo trio di Mendelssohn in re minore. Partecipa alla stagione concertistica Settembre in musica, grandi interpreti, organizzata dagli “Amici della musica” di San Severo, eseguendo brani solistici di Scarlatti e Chopin. Nel 2022 suonerà come solista nella stagione concertistica degli “Amici della musica” di Foggia con l’orchestra sinfonica pugliese. Dal 2020 è presidente dell’associazione culturale “REA: Rea Ensemble Artisti”.

Un programma affascinante, da Scarlatti a Beethoven a Chopin, che animerà ulteriormente il ricchissimo Cartellone dell’Autunno Musicale, con il sostegno del Comune di Barletta, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Abbonamento per i 4 spettacoli € 10,00. Biglietto P.U. € 5,00.

Gli abbonamenti si possono prenotare al numero 380 3454431 e potranno essere ritirati

domenica 28 novembre.

Tutti i concerti avranno porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30.

Obbligo Green Pass e mascherina.

Info: Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci