243 nuovi casi di contagio da Covid-19 su oltre 20mila test e nessun decesso registrato a causa del virus nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati più significativi contenuti nel consueto bollettino epidemiologico regionale che fotografano una situazione piuttosto stabile in Puglia con un leggero aumento degli attualmente positivi e per il momento nessuna criticità negli ospedali.

I pazienti in area non critica passano dai 143 di ieri ai 139 di oggi mentre in Terapia Intensiva salgono a 22 coloro i quali combattono contro il virus nelle strutture sanitarie pugliesi. Sono solo 188 i guariti nelle ultime 24 ore che fanno nuovamente risalire il conto degli attualmente positivi in Puglia a 3.885. I nuovi contagi sono stati registrati 57 nella provincia di Lecce, 55 in quella di Foggia, 47 in quella di Bari, 42 nella provincia di Taranto, 25 in quella di Brindisi e infine 11 nella Bat.

Sul fronte incidenza di casi settimanali ogni 100mila abitanti la Puglia resta costantemente sotto i 40 casi mentre l’Italia è risalita a 125 casi, con il Friuli Venezia Giulia che nelle prossime ore potrebbe passare in zona gialla.