E’ stato ritrovato ad Ancona, nelle Marche, in leggero stato confusionale, ma in buone condizioni di salute, Nicola Seccia, il 48enne scomparso mercoledì mattina a Barletta senza dare alcuna spiegazione di quello che oggi appare come un allontanamento volontario. I famigliari hanno appreso la notizia nel tardo pomeriggio e ancora non conoscono i motivi che lo abbiano spinto a spingersi 400 chilometri lontano da casa. Ma quello che conta, ci spiega la sorella Francesca, è che ora Nicola stia bene e nulla di grave gli sia accaduto. Nelle ultime 24 ore la sua foto aveva fatto il giro dei social, diffusa dai famigliari che si erano anche rivolti ai carabinieri e alla polizia per formalizzare la denuncia della sua scomparsa. Il cellulare spento, la sua macchina lasciata nel parcheggio condominiale nonostante Nicola abitasse all’estrema perfieria della città, avevano fatto temere il peggio. Ed invece dai carabinieri di Ancona è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Nicola Seccia sta bene e presto potrà tornare a Barletta per riabbracciare i suoi figli.