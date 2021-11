Aggiornata “Scelti per voi”, la guida online per gli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta alla conoscenza dei libri più recenti inclusi nel catalogo.

È possibile consultarla collegandosi al sito www.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/ dove sono pubblicate le raffigurazioni delle copertine e una breve descrizione dei testi selezionati.

Si ricorda che le prenotazioni per il prestito librario e la restituzione dei volumi, a causa delle restrizioni anti contagio tutt’oggi in vigore negli uffici pubblici, sono consentite solo via posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Nella mail l’utente specificherà il servizio richiesto. Sarà così stabilito dal personale il calendario giornaliero degli appuntamenti, da rispettare presentandosi alla data e all’orario indicati esibendo, all’ingresso del Castello, la mail di conferma ricevibile anche sul cellulare e la certificazione “green pass”, in cartaceo o digitale, eccezion fatta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e agli esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Sempre per quanto riguarda la biblioteca “Loffredo”, fermo restando il divieto di accedervi per chi è sprovvisto della certificazione verde COVID-19, si precisa che l’ingresso nelle sale di lettura è ancora subordinato all’obbligo di prenotare il proprio posto quotidianamente e per il giorno successivo, collegandosi al sito Servizi SBN Web Polo Terra di Bari http://193.205.156.3/servizi/, inserendo codice utente e password o registrandosi.

Infine, non sarà consentito l’accesso alla sala emeroteca per la consultazione di quotidiani e periodici, essendo il locale utilizzato quale luogo idoneo per assicurare la quarantena ai libri restituiti dopo la consultazione e il prestito prima di essere nuovamente messi a disposizione dell’utenza.

Informazioni al numero 0883/578646.