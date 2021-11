Nuovo balzo in avanti dei contagi in Puglia, ma i ricoveri non aumentano e fanno registrare anche un lieve calo. È la fotografia dell’ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione. 299 i casi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 20.305 tamponi effettuati. Bari è la Provincia con più contagi giornalieri, 78, seguono i 74 del foggiano, 54 in Provincia di Lecce, 45 in quella di Taranto, 23 nel brindisino e 19 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia in Puglia sale 278.763. Dopo la tregua di ieri il virus fa registrare altre due vittime.

I nuovi contagi aumentano, ma i ricoveri restano stabili. Sono 136 i pazienti negli ospedali covid pugliesi, meno 3 unità rispetto al bollettino precedente, mentre restano 22 le terapie intensive occupate. Salgono a 3.953 gli attualmente positivi in regione, mentre si registra un nuovo incremento del dato sui guariti, 229 nelle ultime 24 ore, e totale dei negativizzati che sale a circa 267.700.

Intanto la campagna vaccinale pugliese torna ad accelerare le proprie operazioni, i virtù delle nuove disposizioni del Governo in merito al Super Green Pass e la necessità di effettuare la terza dose del vaccino anticovid a distanza di 5 mesi dopo la seconda. Somministrazione anche per il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che nell’occasione si è sottoposto anche al vaccino antinfluenzale. Infine lo stesso Emiliano ha fatto sapere che a breve verrà sospesa la possibilità di recarsi liberamente negli hub per procedere alle vaccinazioni solo su prenotazione.