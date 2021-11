Due miliardi e 631 milioni di euro. Tanto finora è stato stanziato dal Governo nel Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza in favore della Puglia. Due miliardi finanzieranno infrastrutture di trasporto, mobilità sostenibile, rinnovo del parco bus e treni, edilizia residenziale, interventi sui porti e le Zone economiche speciali. Gli altri 631 milioni saranno destinati a potenziare il sistema sanitario regionale attraverso reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina. I progetti per questi 2,631 miliardi già ci sono, quel che manca sono i progetti per spendere gli altri miliardi che dovranno arrivare. Per tutto il sud ce ne sono 80 da spendere in 5 anni. Ce la faremo? Cosa serve per tagliare il traguardo e vincere questa partita? Probabilmente “uno scatto alla Mennea”, come il titolo dato al secondo appuntamento di Hey Sud, una serie di talk promossi da EY in Puglia e nelle altre regioni del Mezzogiorno per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio e, in particolare, per lo sviluppo delle imprese. L’appuntamento è per martedì 30 novembre, alle ore 16.30, nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15. Al talk, moderato da Antonio Procacci, giornalista di Telenorba, interverranno la Sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci, il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente di Svimez Adriano Giannola, il capo di gabinetto della Presidenza della Regione Puglia Claudio Stefanazzi, il vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Mario Aprile, l’imprenditrice Margherita Mastromauro, di recente entrata nel nuovo Advisory Board Territoriale di Unicredit, il neo direttore generale di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa, il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, e l’EY Consulting Market Leader Claudio Meucci. Il talk sarà disponibile da mercoledì 1 dicembre sulla piattaforma streaming e sul canale YouTube di EY.