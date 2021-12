Obbligo di indossare mascherine all’aperto durante il fine settimana nelle principali vie del centro a Barletta, nel periodo che va dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Questo il contenuto di un’ordinanza firmata dal commissario prefettizio Francesco Alecci, finalizzata a contenere i contagi da Covid-19 durante le festività. Nell’ordinanza sono precisate le zone in cui i cittadini dovranno l’obbligo, con multe comprese tra i 300 e i 4000 euro per i contravventori. Si va da corso Vittorio Emanuele a corso Garibaldi e corso Cavour, fino a piazza Castello, via mura San Cataldo, piazza Plebiscito e via mura del Carmine. L’obbligo di mascherina all’aperto sarà valido dalle 18 alle 24 dal venerdì alla domenica e sarà esteso alla fascia oraria 10-2 dal 23 al 26 dicembre, dal 30 dicembre all’1 gennaio e il 6 gennaio.