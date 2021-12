Si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 17,30, presso Cantine Pandora in via Achille Bruni 111 a Barletta, la presentazione del progetto solidale “Bontà e tradizione” portato avanti dal consorzio Puglia in Food e la cooperativa sociale Work Aut (lavoro & autismo): una realtà quest’ultima impegnata sul territorio in favore dei ragazzi affetti da autismo.

In queste settimane i giovanissimi sono a lavoro per realizzare bauletti ricchi di prelibatezze enogastronomiche di eccellenza. Un’idea regalo per un Natale che parli di “Bontà e tradizione” ma anche di inclusione. Tutti i prodotti contenuti all’interno dello scrigno sono infatti ispirati alla tradizione della meravigliosa Puglia; realizzati dalle aziende consorziate, note eccellenze dell’enogastronomia locale. A dare un notevole contribuito i ragazzi della realtà barlettana Work Aut (lavoro & autismo) impegnati sia durante la fase di produzione dei prodotti sia nella fase di confezionamento del bauletto. Dalla preparazione di dolci in pasticceria, a quella del caffè nella torrefazione, dalla manifattura di fiocchi a quella dei decori natalizi. I ragazzi potranno inserire nel curriculum vitae questa esperienza lavorativa come apprendistato.

“I genitori dei giovani che hanno preso parte al progetto – spiega Stefania Grimaldi, presidente della cooperativa sociale Work Aut (lavoro & autismo) – hanno notato una diminuzione dei problemi comportamentali dei figli. La chiusura forzata in casa, a causa dell’emergenza Covid, e la noia risultato del lockdown avevano infatti provocato un malessere e una forma di depressione. Con la partecipazione attiva al progetto – conclude Stefania Grimaldi – spinti dal desiderio di lavorare e rendersi utili, hanno ritrovato spensieratezza, determinazione e dignità”.

I bauletti saranno disponibili su prenotazione al contributo minimo di 50 euro a partire da oggi, 1° dicembre 2021 presso i Delivery Point indicati al momento della conferma. Eventualmente potrebbero essere consegnati a domicilio direttamente dai ragazzi speciali della Work Aut (lavoro & autismo).