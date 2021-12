Dopo l’intenso recital del pianista Simone Niro, prosegue il ciclo di appuntamenti con la 37ma edizione dell’Autunno Musicale organizzato dall’Associazione “Cultura e Musica G. Curci”, in collaborazione con la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e il Comune di Barletta.

Protagonista del prossimo evento, sabato 4 dicembre con porta alle ore 18 e inizio alle ore 18,30 presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, sarà il duo formato da Alessandro Perpich al violino e Gabriella Orlando al pianoforte.

Alessandro Perpich ha tenuto concerti in USA, Sudamerica, Asia, Europa (Festival di Salisburgo, Salle Pleyel e Opera Garnier di Parigi, Avery Fisher Hall di New York, Ravinia Festival di Chicago, Tanglewood -Boston, Musikverein di Vienna, Coliseum di Buenos Aires, Teresa Carreno di Caracas, Suntory Hall di Tokio, Scala di Milano). Incide per Bongiovanni (Divertimenti per due violini di P. Bini, integrale dell’opera strumentale di G. Giordani) e per EPR (integrale delle Sonate di Grieg per violino e pianoforte).

Gabriella Orlando ha tenuto oltre 800 concerti, da solista ed in formazioni cameristiche, in Spagna, Polonia, Germania, Francia, Austria, Svizzera, Turchia, Polonia, Rep. Ceca, Slovenia, Montenegro, nonché per prestigiose associazioni concertistiche italiane. Ha collaborato con: “I solisti Aquilani”, “I Virtuosi di Praga”, il “Sebastian String Quartett” dell’Accademia Musicale di Zagabria, “l’Orchestra Fiorentina di Firenze”, i violinisti Girolamo Bottiglieri, Alessandro Perpich, il chitarrista Javier Garcia Moreno, gli attori Michele Placido, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Sebastiano Lomonaco. Ha inciso per la “Epidauro Classic”.

Un concerto certamente intenso ed emozionante, con un intrigante programma cameristico in cui verranno eseguite le più belle arie del classicismo viennese, di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, per poi concludere con il virtuosistico brano de Il trillo del diavolo del compositore Giuseppe Tartini, ritenuto uno dei più virtuosistici brani per violino mai composti nella storia della musica. Di esso colpisce, oltre che la memorabile bellezza e la complessità tecnica del tratto, una celebre quanto misteriosa leggenda.

Biglietto P.U. € 5,00.

Tutti i concerti avranno porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30.

Obbligo Green Pass e mascherina.

Info: Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci