Una Festa dell’Immacolata Concezione “rafforzata” quest’anno, dopo aver suggellato il primo (e speriamo ultimo) anniversario “virale”. Giunta puntuale la ricorrenza ufficializzata dalla bolla papale firmata da Papa Pio IX nel 1854 e che omaggia la purezza della Vergine Maria, concepita senza peccato originale, tornate le leccornie e le tradizioni tipiche della festa che funge da capofila ad un periodo dalla magia encomiabile, tornano anche però le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Green Pass rafforzato infatti a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, per poter arginare il rischio di una climax repentina e ascendente di nuovi casi di Coronavirus durante le feste. La certificazione verde rafforzata sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti e avrà una durata di nove mesi (anziché 12 mesi) a far data dal completamento del ciclo vaccinale. Non si hanno grandi alternative, se non si vuole rischiare una nuova chiusura forzata. Si può però provare ad interiorizzare quelle tradizioni squisitamente casalinghe che sono cifra distinguibile di questo periodo, rimanendo in casa a preparare (e assaggiare) le prelibatezze tipiche, dalle frittelle condite con pomodoro e mozzarella, ricotta forte pugliese (ricotta asquant), tonno, cipolla, capperi, cime di rapa, alle cartellate al vincotto o al miele, oppure orecchiette con le cime di rapa e il capitone di Natale. Anche quest’anno però la Città della Disfida non vedrà il suo falò. Gli antichi fanov sono infatti un costume radicato nella tradizione barlettana ma caduto in disuso negli ultimi anni e totalmente obliato con l’avvento della crisi pandemica. Si custodisce quindi la legna raccolta per i caminetti nel giorno di Natale, pronti a scaldare le case festose. Tuttavia Barletta avrà la sua Madonna adornata con una corona di fiori in Piazza Plebiscito, un bel simulacro imbevuto di folclore e usanze. La redazione di Barletta News 24 City fa alla cittadinanza tanti auguri.