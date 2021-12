Il Barletta ritrova subito la vittoria. Il colpo di testa di Lavopa al 31’ del primo tempo sul cross di Vicedomini decide il match contro il San Marco sul campo del “Parisi”, il primo del girone di ritorno. 0-1 ma è quanto basta ai ragazzi di mister Farina per riprendere la propria corsa e mantenere il Corato a distanza di sicurezza, sempre a 6 punti.

Pronti via e al 6’ Lavopa si fa subito vedere con una conclusione a giro terminata a lato. Al 9’ la punizione calciata da Vicedomini trova la testa di Pinto, sfera sul fondo. Gli ospiti attaccano con la consueta facilità di manovra e all’11’ Lavopa cerca l’assist per l’incornata di Pignataro, Fiorentino salva praticamente sulla linea di porta. Tabellino sullo 0-0 ma è solo questione di tempo. Al 21’ Pignataro con una girata trova solo la traversa, sfiorando un vantaggio che sembra imminente e infatti al 31’ Vicedomini disegna perfettamente per la testa di Lavopa che supera Musco e porta il Barletta in vantaggio. E’ 0-1 a San Marco in Lamis. Gli ospiti non arretrano dopo il gol e al 33’ Manzari su cross di Pinto mette la palla alta, ancora con un colpo di testa. Al 43’ la prima reazione dei garganici con Ruggieri che fa da sponda per Perrone, conclusione che termina a lato, ma buona chance per i padroni di casa che non ne approfittano. Si va all’intervallo con i ragazzi di Farina avanti nel punteggio.

Ripresa con poche emozioni e gestione della palla da parte del Barletta. Al 5’ minuto Pignataro ci prova su calcio piazzato, Musco si supera ed evita il raddoppio. Al 25’ Nannola appoggia per Vicedomini che calcia a lato, nulla di fatto. Infine, al 33’, Morra serve Lavopa che cerca la porta con una soluzione personale. Anche qui sfera sul fondo. Il San Marco non trova spazio per impensierire Tucci e il risultato termina sullo 0-1 in favore del Barletta.

Nel prossimo turno i biancorossi ospiteranno a Canosa il Città di Mola. Garganici di scena in trasferta con il Team Orta Nova.