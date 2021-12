L’azione del comitato di quartiere della zona 167 di Barletta resta rivolta a nuove prospettive. Lo ha dimostrato l’ultimo appuntamento, organizzato insieme all’ANPS e in collaborazione con la libreria Einaudi di Barletta e l’architetto Nicola Gambarrota, per un momento di dialogo con i giovani, invitando presso il Future Center di viale Marconi lo scrittore Daniele Aristarco per la presentazione del suo ultimo libro “Piccolo dizionario della politica”

«Con la partecipazione degli studenti della scuola Garrone di Barletta, dopo i saluti e la presentazione dell’autore, l’incontro si è svolto attraverso un dialogo spontaneo e condiviso con tutti coloro che hanno inteso partecipare», dicono i referenti del comitato Giuseppe Dibari, Raffaele Patella e Rosaria Mirabello.

«Come comitato – proseguono – abbiamo fortemente voluto questo incontro con Daniele Aristarco che, nonostante i vari impegni, ci ha concesso la sua disponibilità, e tutto ciò nella convinzione che dialogare con i ragazzi apre sempre a nuovi orizzonti.

Noi del comitato siamo fortemente convinti che promuovere e incrementare questo tipo di iniziative possa essere di stimolo, non solo per gli adulti ma soprattutto per i ragazzi, i quali, se adeguatamente coinvolti con iniziative che li mettano al centro, possono diventare parte integrante di un percorso che porti verso un effettivo cambiamento sociale.

Il nostro impegno non si ferma qui: continueremo ad organizzare e promuovere altre iniziative che mettano al centro proprio i ragazzi, i loro pensieri e loro intelligenza».