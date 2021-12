L’Amministrazione comunale intende promuovere una giornata di riflessione in memoria di Claudio Lasala, il giovane concittadino deceduto in seguito ad una aggressione lo scorso Ottobre.

A tal proposito, l’Ente civico ha predisposto gli atti per organizzare a Barletta la mattina di lunedì 17 Gennaio 2022 nel Teatro comunale “Curci” un momento di pubblico approfondimento sui temi del rifiuto della prepotenza e della aggressività dal titolo “Liberi dalla violenza – Uniti per Claudio”.

È prevista per l’occasione la presenza del Magistrato Domenico Seccia, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dell’Avvocata esperta in Diritto di famiglia Valentina Reistano e della Criminologa investigativa e Psicologa forense Roberta Bruzzone. Modererà Monica Lanfranco, Giornalista e Formatrice sui temi della differenza di genere e sul conflitto.

Obiettivo fondamentale della locale Amministrazione sarà quello di sensibilizzare, prioritariamente le giovani generazioni, al categorico rifiuto dei comportamenti brutali e prevaricanti attraverso il dialogo tra la famiglia della vittima, la Società civile, le Istituzioni e le summenzionate figure esperte in materia legale e di contrasto alla criminalità.

Saranno invitati i Rappresentanti istituzionali ed i Dirigenti scolastici, con delegazioni studentesche, delle Scuole secondarie di II° grado di Barletta, nonché i Presidenti delle Associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle Cooperative sociali del territorio.