Contagi in costante aumento e numeri che evidenziano il sensibile peggioramento della pandemia Covid in Puglia. L’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione fa registrare oltre 1000 nuovi casi, per la precisione 1.134, segno che la variante Omicron sta marciando senza sosta, con una presenza in tutta Italia pari ad oltre il 28% dei contagi. Salgono quindi tutti gli indicatori della pandemia: il tasso di positività supera il 2,7%, mentre l’incidenza dei nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti è arrivata a 115. Due inoltre i decessi registrati nelle ultime 24 ore che fa salire a 6.947 il conto delle vittime dall’inizio della pandemia. Continua a salire il numero degli attualmente positivi che hanno superato quota 9 mila, mentre il numero odierno di negativizzati è 317 per un totale di oltre 274 mila guariti dall’inizio della pandemia.

I casi dell’ultimo bollettino con oltre 40 mila tamponi effettuati sono così suddivisi: 354 nella provincia di Bari, 223 nella provincia di Lecce, 158 in quella di Foggia, 147 in provincia di Brindisi, 136 nella Bat e infine 87 nella provincia di Taranto.

Restano stabili i numeri negli ospedali pugliesi. Al momento sono 166 i pazienti ricoverati in area non critica, registrando un -5 nelle ultime 24 ore. Sale di una sola unità il numero di persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive che sono in totale 26. Nello specifico, per quanto riguarda la Bat, sono 12 le persone ricoverate per Covid nell’ospedale di Bisceglie, 5 di queste non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino e 2 si trovano in sub-intensiva. Altri 4 pazienti avevano invece ricevuto la seconda dose oltre 5 mesi fa. Numeri sotto controllo grazie anche all’alto tasso di vaccinazione nella sesta provincia: il 90% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, l’83% due e il 28% tre dosi del siero anti-Covid.