Bar.S.A. S.p.A. comunica che tutte le utenze non domestiche alimentari (bar, ristoranti ecc.) non dovranno depositare le frazioni di carta e plastica nei giorni 25.12.2021 e 01.01.2022. In dette giornate il servizio di raccolta, solo ed esclusivamente per questa precisa tipologia di utenza, non sarà effettuato.