L’appuntamento è fissato per il 29 Dicembre alle ore 21,15 presso il Teatro Curci di Barletta.

Di scena l’incanto e l’atmosfera gioiosa del Tradizionale Concerto di Capodanno che, come ogni anno, viene riproposto dall’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” , nello splendido scenario del Teatro Curci e che anche quest’anno, nonostante tutto sta facendo registrare il tutto esaurito.

Momento attesissimo che inaugura la prestigiosa 38ma Stagione Musicale, organizzata dall’Associazione “Cultura e Musica G. Curci”, in collaborazione con il Comune di Barletta il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, primo degli 11 appuntamenti che porteranno sul palco del Curci artisti come Sergio Cammariere, Tullio De Piscopo, Elio con il suo “Ci vuole Orecchio” omaggio a Enzo Jannacci, Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet con “Ho ucciso i Beatles”, la National Chamber Orchestra “Kiev Soloists” con un solista d’eccezione come Francesco Di Rosa, senza dimenticare uno dei più grandi bandoneisti viventi: Hector Ulises Passarella, con un programma interamente dedicato ai tanghi di Astor Piazzolla, e l’atteso spettacolo del Tango Rouge Company & Tango Spleen Orchestra, con alcuni tra i migliori ballerini di Tango, per passare poi alla splendida voce di Karima accompagnata dalla Apulia Jazz Orchestra e alla maestria di Mario Incudine che celebra il grande Domenico Modugno con lo spettacolo dal titolo “Mimì” e che vedrà la sua conclusione con l’atteso concerto della Orchestra Sinfonica Soundiff con il Concerto dei Finalisti del 25.° Concorso Pianistico Internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli”

Il Concerto di Capodanno, ogni anno, rinnova il fascino della tradizione viennese, con il suo messaggio beneaugurante, rivive con nuove e sempre diverse emozioni nello splendido scenario del Teatro Comunale Curci, riportandoci magicamente nell’atmosfera della “Felix Austria”.Il grande successo dell’iniziativa è ogni anno testimoniato dal “tutto esaurito” del Teatro.

E così anche quest’anno, come è ormai tradizione cittadina, in un teatro incredibilmente stracolmo di pubblico, avrà inizio il tradizionale, eppure sempre diverso, concerto di capodanno, un evento atteso da tutti con intensa trepidazione e che unisce varie generazioni in un messaggio augurale di pace e condivisione. Divenuta una consuetudine ormai rinsaldatasi anche al di fuori della capitale austriaca, tale incontro raduna tutti coloro che amano accogliere l’arrivo del nuovo anno in modo tradizionale e a ritmo di melodie famose e amate.

Sul palco l’Orchestra Filarmonica Nazionale di Kharkiv, attiva sin dal 1932, una delle più importanti orchestre Ucraine, con un repertorio che spazia dal sinfonico al lirico. L’ininterrotta attività concertistica svolta in patria ed all’estero unita alla partecipazione a prestigiosi festival europei, come anche ad importanti competizioni internazionali in qualità di orchestra ospite, fanno della Filarmonica uno dei complessi maggiormente richiesti soprattutto nell’occidente europeo. Molto apprezzata anche nelle sue tournée in Occidente ha riscosso ampi consensi di pubblico in tutto il mondo

A dirigerla l’impeccabile bacchetta del maestro Yuri Yanko, direttore artistico e musicale della stessa Orchestra, che ha al suo attivo migliaia di concerti sia sinfonici che operistici e che accompagna l’orchestra in tutte le sue tournèe

E così, nuovamente quest’anno potremo godere di un repertorio ricco e articolato, dal Kaiser Valzer all’Ouverture del “Barbiere di Siviglia”, dalla Suite del Lago dei Cigni al Tritsch – tratsch Polka, dalla Annen Polka all’Orfeo all’inferno di Offenbach, da Tuoni Lampi e Fulmini al Bel Danubio Blu..

Una celebrazione memorabile per salutare nel migliore dei modi l’arrivo del Nuovo Anno, rinnovando uno degli appuntamenti più amati ed attesi dal grande pubblico .

Si accede solo con mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato

Per informazioni 0883 332456 Botteghino del Teatro Curci – Corso V. Emanuele, 71 – Barletta ( 10 -13 17.30 – 20.30) Associazione Cultura e Musica “G. Curci” tel. 380 3454431 [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci