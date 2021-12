“Esprimiamo solidarietà per gli operatori del 118 di Barletta che sono stati aggrediti nei giorni scorsi durante il turno di lavoro – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt – da quanto abbiamo appreso e verificato le immagini delle telecamere in loco consentiranno alle forze dell’ordine di ricostruire quanto accaduto. La violenza è sempre intollerabile e diventa ancora più stridente quanto a essere aggrediti sono operatori sanitari, per giunta in attività. Tutto il loro impegno viene profuso nella difesa della salute pubblica e proprio il 118 è impegnato per garantire assistenza in emergenza”.

Le postazioni 118 di Barletta sono state allocate presso l’ex ospedale in piazza Umberto I a seguito della riorganizzazione dei servizi necessaria per fronteggiare l’emergenza Covid: per rendere le aree più confortevoli sono stati fatti lavori di riqualificazione. “E’ chiaro che l’attuale allocazione non può che essere concepita come transitoria – continua Delle Donne – ma intanto va chiarito che gli episodi di violenza non sono collegati all’allocazione fisica dei mezzi e che altre ipotesi avanzate in queste ore non sono da considerarsi più idonee. La scuola “Principe di Napoli”, per esempio, seppur gentilmente offerta dalla precedente amministrazione comunale, a seguito di un sopralluogo effettuato nei mesi scorsi, si è manifestata assolutamente inidonea a ospitare il 118, trattandosi di un locale praticamente a rustico e senza servizi, mentre il plesso di zona Maranco è stato concesso alla Asl Bt solo pochissimi giorni fa, dopo tre anni di trattative iniziate con l’ex Sindaco Cannito, giunto a definizione finalmente con un accordo sottoscritto il 13 dicembre con il Commissario Straordinario Francesco Alecci e per il suo tramite con il Segretario Comunale, dott. Domenico Carlucci. La Asl BT provvederà ad effettuare importanti opere di riqualificazione di tale immobile, destinato ai servizi veterinari, non escludendo la possibilità di concordare con l’amministrazione comunale di destinarne parte anche alla postazione 118″.

“Il nostro 118 su tutto il territorio della Asl Bt opera con attenzione, dedizione e passione – continua Delle Donne – non possiamo assolutamente tollerare che sia destinatario di violenza fisica o psicologica. Esattamente come non tolleriamo nessuna forma di violenza o di prepotenza, tanto più se rivolta a operatori di attività. Ci auguriamo pertanto che le forze dell’ordine possano risalire presto ai protagonisti dell’aggressione”.