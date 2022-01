Più di 2.000 prenotazioni in meno di 3 ore: è stata larga l’adesione delle famiglie pugliesi nel primo giorno utile per prenotare le vaccinazioni in fascia pediatrica. Dal pomeriggio del 3 gennaio, infatti, è possibile fissare l’appuntamento per la prima dose, destinata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, attraverso il portale istituzionale “Lapugliativaccina” o nelle farmacie convenzionate. Sino alla scorsa settimana, questo non era possibile e le somministrazioni ai più piccoli avvenivano esclusivamente nelle scuole o negli studi dei medici pediatri.

Intanto, secondo l’ultimo monitoraggio del Governo, la Puglia è in testa alla classifica italiana per le vaccinazioni ai bambini in età pediatrica: il 14,5% ha ricevuto la prima dose. Circa 35mila bimbi su una platea totale di oltre 240mila. Numeri alla mano, nella sola provincia di Barletta-Andria-Trani sono più di 2.700 i piccoli tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto il vaccino anti Covid, circa l’11% degli aventi diritto.

Ma nonostante i dati incoraggianti, a suscitare qualche dubbio è la questione relativa al ritorno a scuola. Si rientrerà normalmente in classe dopo l’Epifania oppure si procederà con la didattica a distanza? E, in caso di lezioni in presenza, saranno garantite le necessarie misure di sicurezza? Questi i principali nodi da sciogliere. Il Governo deciderà domani ma tutto lascia pensare che la ripresa avverrà regolarmente: venerdì 7 o lunedì 10 gennaio, a seconda delle singole regioni. Una conferma, in questo senso, è arrivata anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, che nella giornata di ieri ha avuto una serie di incontri con Ufficio scolastico ed il Dipartimento della Salute per fare il punto della situazione, a pochi giorni dal ritorno tra i banchi.

“In Puglia si tornerà a scuola lunedì prossimo, come da programma” – ha sottolineato l’assessore. “Si sta discutendo a livello nazionale ma non abbiamo indicazioni diverse. Non ci sono situazioni emergenziali per tenerle chiuse”.