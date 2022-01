«Le cose belle devono essere raccontate altrimenti sembra che non esistano, cose belle come quella che vi raccontiamo con questo post». Lo scrive l’Ambulatorio Popolare di Barletta. «Dopo i gravi fatti di qualche giorno fa, che hanno visto le volontarie e i volontari terrorizzati per 40 minuti da una persona ubriaca che aveva fatto incursione nella nostra sede di Via Manfredi, la Vegapol srl, un importante istituto di vigilanza del nostro territorio, ha deciso di donarci un impianto di telesorveglianza, collegato alla loro Centrale Operativa, in modo da poter intervenire e proteggerci in caso di pericolo».

«Noi tutte e tutti speriamo che fatti del genere non si ripetano più in futuro ma adesso, con questo impianto di allarme, possiamo riprendere le nostre attività mutualistiche con più serenità, nella certezza che se malauguratamente dovessero ripetersi potremo far affidamento sull’immediato intervento degli agenti della Vegapol. Grazie, grazie alla Vegapol srl, al suo amministratore unico Dott. Cav. Vincenzo Forina e a tutti i suoi lavoratori, grazie di cuore da tutta la comunità mutualistica dell’Ambulatorio popolare di Barletta con un ringraziamento e un forte abbraccio a Michele Corvasce per le fotografie e i video».