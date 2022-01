Sono previsti a Barletta interventi di manutenzione straordinaria dei parapetti del cavalcavia comunale tra Via Canosa e Via Imbriani al km 593+566 della linea ferroviaria Foggia – Bari. Per Con un’ordinanza dirigenziale del Settore Servizi di Vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione sul tratto stradale del cavalcavia di Via Canosa compreso tra i tratti stradali a monte ed a valle dello stesso – Via Firenze e Via Turbine – secondo il seguente cronoprogramma che stabilisce giorni ed ore:

Lunedì – Martedì dalle ore 00.10 alle 04.00; Martedì – Mercoledì dalle ore 00.30 alle 04.00; Mercoledì – Giovedì dalle ore 23.30 alle 04.00; Giovedì – Venerdì dalle ore 01.00 alle 04.00; Venerdì – Sabato dalle ore 23.30 alle 04.00.

Il provvedimento è finalizzato a disciplinare la viabilità sul tratto stradale oggetto dei lavori. La ditta esecutrice gestirà obblighi e divieti seguendo lo stato di avanzamento dei lavori, effettuando la chiusura parziale della carreggiata o, eventualmente, la chiusura completa della strada, limitatamente agli orari di lavoro, tenendo conto “delle difficoltà tecniche operative in relazione al traffico e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità”, gestendo con movieri il senso unico alternato e organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere.

L’Amministrazione comunale si scusa con i cittadini per i disagi che potrebbero verificarsi. L’ordinanza è sul sito www.comune.barletta.bt.it